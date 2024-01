Ryoyu Systems Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Ryoyu-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2443,18 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2790 JPY liegt, was eine Abweichung von +14,2 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 2675,2 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 2790 JPY liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 43,45, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Ryoyu-Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die weichen Faktoren wie das Sentiment und Buzz zeigen ebenfalls ein uneinheitliches Bild. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden als durchschnittlich und gering eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt hingegen eine positive Stimmung in den letzten zwei Wochen. Das Stimmungsbarometer zeigt über den analysierten Zeitraum eine überwiegend positive Richtung, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Ryoyu-Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher eine "Gut"-Bewertung.