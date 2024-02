Ryosan Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den letzten Wochen gab es bei Ryosan keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Anzahl der Beiträge und die Diskussion über Ryosan zeigten keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger haben Ryosan in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die überwiegend privaten Nutzer haben in den letzten beiden Wochen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ryosan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4395,35 JPY liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 5060 JPY liegt, wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage führt jedoch zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Ryosan-Aktie. Der RSI7 liegt bei 38,68 und der RSI25 bei 44,9, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Insgesamt wird Ryosan daher in Bezug auf die Stimmung, die Anleger und die technische Analyse als neutral eingestuft.