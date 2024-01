Ryosan Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ryosan-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 27 erreicht, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,49, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Ryosan-Aktie.

In den letzten vier Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Ryosan in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die Marktteilnehmer zeigten in den letzten Tagen eine neutrale Einstellung gegenüber Ryosan, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ryosan daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Ryosan-Aktie 4147,55 JPY, während der aktuelle Kurs bei 4790 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 4748,5 JPY, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Gut" vergeben.