Ryosan Aktie: Ist das noch wichtig?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Ryosan, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen ebenfalls neutral gegenüber Ryosan. Es gab keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als überwiegend neutral eingestuft. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ryosan daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird Ryosan derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der Kurs der Aktie liegt um +15,26 Prozent über dem GD200-Wert und um +3,94 Prozent über dem GD50-Wert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt Ryosan sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Der 7-Tage-RSI beträgt 37,27 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 46,38, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Ryosan in der Analyse über die Stimmung, die Anleger und die technischen Indikatoren durchweg neutrale Bewertungen.