Ryohin Keikaku Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Ryohin Keikaku":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Ryohin Keikaku wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,78 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 von Ryohin Keikaku liegt mit einem Wert von 45,13 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Ryohin Keikaku wird ebenfalls analysiert, indem die Kommentare und Themen auf sozialen Plattformen betrachtet werden. Diese Analyse ergibt eine neutrale Einschätzung, da die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit wird Ryohin Keikaku auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ryohin Keikaku aktuell 1, was eine negative Differenz von -0,58 Prozent zum Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel darstellt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ryohin Keikaku bei 21 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 21,83 Euro für jeden Euro Gewinn von Ryohin Keikaku zahlt, was 83 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Insgesamt erhält Ryohin Keikaku somit über verschiedene Analysemethoden hinweg eine "Neutral"-Bewertung.