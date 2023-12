Ryohin Keikaku Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryohin Keikaku":

Der Aktienkurs von Ryohin Keikaku hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 51,77 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,42 Prozent erzielte, liegt Ryohin Keikaku mit 38,35 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ryohin Keikaku liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 139,28 niedriger ist (ca. 81 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ryohin Keikaku-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1726,6 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 2378,5 JPY weicht somit um +37,76 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2201,43 JPY) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +8,04 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in der kurzfristigen technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Ryohin Keikaku. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.