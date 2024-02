Ryoden Trading Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI-Wert für Ryoden liegt bei 40,28, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität im Netz in Bezug auf Ryoden. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Ryoden diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt aktuell eine überwiegend positive Richtung. Auf dieser Basis wird Ryoden eine "Gut"-Einschätzung aus Anlegerperspektive gegeben.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von +10,92 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ryoden-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -0,91 Prozent.

Insgesamt erhält Ryoden daher eine "Gut"-Bewertung aus der technischen Analyse.