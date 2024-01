Ryoden Trading Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Ryoden wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 12,98 Punkten, was darauf hinweist, dass die Ryoden-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf der anderen Seite zeigt der RSI25, dass Ryoden auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum verändert, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Grundlage.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Ryoden derzeit +8,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +22,37 Prozent, was auch zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Auswertung der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien ergab, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Gut" und "Neutral" in den verschiedenen Analysen und Bewertungen für die Ryoden-Aktie.