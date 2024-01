Ryman Hospitality Properties Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um einen Indikator aus der technischen Analyse zu erhalten. In Bezug auf Ryman Hospitality Properties Inc wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 39,72 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 35,52 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Ryman Hospitality Properties Inc somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Die Diskussion war an zehn Tagen von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ryman Hospitality Properties Inc diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Aus den insgesamt 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Ryman Hospitality Properties Inc-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 94 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -15,94 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht", was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Ryman Hospitality Properties Inc eine "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.