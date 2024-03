Ryman Hospitality Properties Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aktie der Ryman Hospitality Properties Inc wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 Gut-Einstufungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung eine positive Bewertung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Ryman Hospitality Properties Inc. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 94 USD, während der letzte Schlusskurs bei 116,17 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -19,08 Prozent hindeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie der Ryman Hospitality Properties Inc.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ryman Hospitality Properties Inc ist positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Ryman Hospitality Properties Inc, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ryman Hospitality Properties Inc zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Ryman Hospitality Properties Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 97,78 USD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der anderen Seite liegt der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 50 Handelstage bei 114,58 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ryman Hospitality Properties Inc-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.