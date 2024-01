Ryerson Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von Ryerson hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Unterperformance von 52,59 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 55,63 Prozent, wobei Ryerson aktuell 52,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,69 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Ryerson liegt aus den letzten zwölf Monaten bei 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 45 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Ryerson-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ryerson. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Aktivität in den Diskussionen über das Unternehmen war deutlich geringer als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.