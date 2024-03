Ryerson Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Ryerson-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,93 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 31,28 USD liegt, was einer Abweichung von -5,01 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (32,97 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem Durchschnitt (-5,13 Prozent Abweichung). Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment für die Ryerson-Aktie zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen war das Interesse jedoch weder überwiegend positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur Materialien-Branche liegt die Aktienrendite von Ryerson mit -10,48 Prozent im letzten Jahr um mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Metalle und Bergbau-Branche liegt die Rendite von Ryerson mit 14,88 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ryerson-Aktie zeigt einen Wert von 57 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 56,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für Ryerson basierend auf dem RSI.