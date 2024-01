Ryerson Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Ryerson liegt bei 65,45, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 37, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ryerson 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 45 USD, was eine potenzielle Steigerung um 32,59 Prozent vom letzten Schlusskurs von 33,94 USD bedeutet. Basierend auf den Analystenmeinungen erhält die Ryerson-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Ryerson in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,04 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 54,22 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -51,18 Prozent im Branchenvergleich und einer "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Ryerson von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.