Rydoo und Blue dot gehen Partnerschaft ein, um eine Lösung zur Steuerautomatisierung für die Rückforderung von Mehrwertsteuer und Arbeitnehmerleistungen für Unternehmen bereitzustellen

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Rydoo wird die Automatisierungsmöglichkeiten von Blue dot für die Einhaltung von Steuervorschriften nutzen, um Aufgaben zu vereinfachen und zu beschleunigen, Einsparungen zu maximieren und Risiken zu minimierenBlue dot (https://www.bluedotcorp.com/), eine führende Steuerkonformitätsplattform für arbeitnehmergesteuerte Ausgaben zur Analyse der Mehrwertsteuerrückerstattung (https://www.bluedotcorp.com/vat-box/) und steuerpflichtiger Arbeitnehmerleistungen (https://www.bluedotcorp.com/taxable-employee-benefits/) (TEB), gab heute den Beginn einer neuen Partnerschaft mit Rydoo (http://www.rydoo.com/), einer führenden internationalen SaaS-Softwarelösung für die Verwaltung von Geschäftsausgaben, bekannt. Die Partnerschaft bietet eine einzigartige, KI-betriebene Lösung, die Rydoo-Kunden mit beispielloser Transparenz und Kontrolle innerhalb des Rydoo-Arbeitsablaufs und müheloser Einhaltung der Mehrwertsteuer und Unterstützung steuerpflichtiger Arbeitnehmerleistungen, auch als Nebenleistungen oder Sachleistungen bekannt, ermöglicht.Laut der Studie Future of Work (https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/future-work) von Accenture haben 63 % der wachstumsstarken Unternehmen bereits ein Personalmodell der „Produktivität überall" übernommen, das eine neue Ära der Ausgaben für Unternehmen im Verbraucherstil einläutet und damit neue Herausforderungen für Unternehmen darstellt, die die Steuerkonformität mit den Ausgabevorschriften aufrechterhalten möchten. Diese Partnerschaft zwischen Rydoo und Blue dot wird Rydoo-Kunden eine zuverlässige, genaue und automatisierte Lösung bieten, um Finanzprozesse zu beschleunigen und eine mühelose Steuerkonformität und Automatisierung der Mehrwertsteuererstattung und steuerpflichtiger Arbeitnehmerleistungen (TEB) im gesamten Unternehmen sicherzustellen.„Wachstumsstarke Unternehmen benötigen eine skalierbare Lösung, die die Komplexität der aktuellen Ausgabelandschaft im Verbraucherstil adressiert, und Automatisierung ist der Schlüssel", sagte Isaac Saft, CEO und Mitbegründer von Blue dot. „Die Zusammenarbeit mit Rydoo zur Nutzung intelligenter KI- und ML-Technologielösungen wird sicherstellen, dass Unternehmen die Herausforderungen, denen sie in einem sich ständig verändernden Ökosystem gegenüberstehen, direkt angehen und gleichzeitig die Effizienz, Transparenz und Compliance verbessern können."Die KI-gestützte integrierte Lösung von Rydoo rationalisiert, vereinfacht und automatisiert den Prozess der Ausgabenverwaltung und ermöglicht die Erfassung und Einreichung von Ausgaben von unterwegs, während sie gleichzeitig mit den lokalen Vorschriften eingehalten werden. Durch diese Partnerschaft erhalten die Kunden von Rydoo Zugriff auf die Datenbank von Blue dot mit Regeln, Vorschriften und bewährten Verfahren in nationalen und internationalen Rechtsordnungen, die nahezu in Echtzeit aktualisiert wird, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.„Wir suchen ständig nach neuen Wegen, um unseren Kunden dabei zu helfen, das Beste aus ihren Teams herauszuholen – und diese Partnerschaft wird uns dabei helfen", sagte Justin Borja, Head of Partnerships bei Rydoo. „Wir sind begeistert, unser Produkt mit dieser Integration zu vervollständigen und unseren Kunden den Mehrwert der KI-gesteuerten Technologie von Blue dot bieten zu können, um die Transparenz ihrer steuerpflichtigen Ausgaben zu verbessern."Unterstützt durch die Technologie von Blue dot kommen Rydoo-Kunden nun in den Genuss der Vorteile fortschrittlicher automatisierter Steuertechnologie, die das Lesen (OCR) und den Abgleich von Rechnungen perfektioniert, leistungsstarke Analysefunktionen und Einblicke mit beispielloser Datenintegrität und -validierung bietet und ein Höchstmaß an Governance und Compliance bei der Verfolgung von Mehrwertsteuerrückforderungen sicherstellt.Über Blue dotBlue dot (https://www.bluedotcorp.com/) , die weltweit führende automatisierte Steuerkonformitätslösung, hat die erste dynamisch aktualisierte Finanztechnologieplattform für mitarbeiterorientierte Transaktionen geschaffen. Die All-in-One-Steuerkonformitätsplattform von Blue dot nutzt Digitalisierung und Automatisierung, um die Daten der Mitarbeiterausgaben eines Unternehmens im Hinblick auf Mehrwertsteuer, steuerpflichtige Sozialleistungen und Körperschaftssteuer zu verarbeiten und zu analysieren. Blue dot widmet sich voll und ganz der Aufgabe, seinen Kunden einen Mehrwert zu bieten und ihnen die Sicherheit zu geben, die sich aus der vollständigen Einhaltung der Vorschriften ergibt. Das Unternehmen hat ein großes Portfolio von Fortune-500-Kunden. Blue dot wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv in Israel, mit Niederlassungen in Amsterdam und im Vereinigten Königreich. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.bluedotcorp.com/Über RydooRydoo (https://www.rydoo.com/) ist ein führender Anbieter für das Kostenmanagement, das den Prozess für wachstumsstarke Unternehmen neu erfindet und vereinfacht. Rydoo wurde von G2 Crowd, der weltweit führenden Plattform zur Überprüfung von Geschäftslösungen, als einer der führenden Kostenmanagement-Softwareanbieter für Unternehmen anerkannt. Mit einem Team von mehr als 150 begeisterten Mitarbeitern ist Rydoo in über 150 Ländern tätig. Mehr als 10.000 Kunden und über 1 Million Nutzer profitieren von der Nutzbarkeit und Effizienz seiner verbraucherorientierten App. Weitere Informationen finden Sie auf www.rydoo.com.Blue dot Medienkontakt: Tamara Raynor-CoteHeadline Mediatamara@headline.mediaIL: +972 58 676 6793US: +1 914 336 4557UK: +44 203 769 3469View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rydoo-und-blue-dot-gehen-partnerschaft-ein-um-eine-losung-zur-steuerautomatisierung-fur-die-ruckforderung-von-mehrwertsteuer-und-arbeitnehmerleistungen-fur-unternehmen-bereitzustellen-301647368.htmlOriginal-Content von: Blue dot, übermittelt durch news aktuell