Ryder System Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Ryder System-Kurs wird am 25.02.2023, 05:56 Uhr an der Heimatbörse New York mit 96.44 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Lkw-Verkehr".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ryder System einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ryder System jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Ryder System beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,51 Prozent und liegt mit 1,08 Prozent unter dem Mittelwert (3,59) für diese Aktie. Ryder System bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für die Ryder System sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ryder System vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Ryder System. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 71 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -26,38 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 96,44 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Ryder System mit einer Rendite von 40,4 Prozent mehr als 22 Prozent darunter. Die "Straße und Schiene"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 15,61 Prozent. Auch hier liegt Ryder System mit 24,79 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.