Ryanair, tut es schon wieder!

Die Aktie von Ryanair wird aufgrund verschiedener Analysemethoden bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 11,05 niedriger ist als das vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Fluggesellschaften" (12,48). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für die Aktie. Der RSI liegt derzeit bei 51,52, was als neutral eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 37, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ryanair derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (0,95 % gegenüber 1,98 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung ergab 5 "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren daher eine eher negative Einstufung für die Aktie von Ryanair.