Ryanair-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Ryanair-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 17,34 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21 EUR, was einem Unterschied von +21,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs (19,67 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+6,76 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ryanair-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 11,65 Euro, was 5 Prozent weniger ist als der Durchschnitt der Branche. Aufgrund des KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Dividendenrendite von 0,95 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von Fluggesellschaften kann bei einer Investition in die Ryanair-Aktie ein geringerer Ertrag in Höhe von 1,01 Prozentpunkten erzielt werden. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage bei Ryanair verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, weshalb auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für Ryanair vergeben wird.