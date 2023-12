Ryanair-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Derzeit wird die Aktie von Ryanair an der Börse als unterbewertet angesehen. Dies zeigt sich am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das aktuell bei 9 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 9,81 Euro für jeden Euro Gewinn von Ryanair zahlt, was 15 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Ryanair liegt bei 25,99 und der RSI25 bei 22,9, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der gleichen Branche ("Fluggesellschaften") hat die Aktie von Ryanair eine Rendite von 52,64 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Ryanair in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ryanair daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Auf der anderen Seite zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich Kaufsignale, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Ryanair von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.