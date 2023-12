Ryanair Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Die Diskussionen über Ryanair in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da auch sechs Handelssignale ermittelt werden konnten, davon 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung für die Ryanair-Aktie. Der RSI7 beträgt 12,42 und der RSI25 beläuft sich auf 16,67, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 15,89 EUR, während der Kurs der Aktie bei 18,535 EUR liegt, was einer Abweichung von +16,65 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 16,16 EUR, was einer Abweichung von +14,7 Prozent entspricht.

Auch fundamental betrachtet wird die Ryanair-Aktie als "Gut" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 8,18 Euro, was 24 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 10. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen.