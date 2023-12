Ryanair Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Die Ryanair-Aktie wird derzeit durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl in einem längerfristigen Aufwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 16,09 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 19,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +19,33 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 16,84 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs von 19,2 EUR, was einer Abweichung von +14,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist dagegen eher negativ, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen ergab vorwiegend negative Themen rund um die Ryanair-Aktie. Allerdings wurden auch 5 positive Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In fundamentaler Hinsicht zeigt sich die Ryanair-Aktie als günstig bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 8,18 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Auch im Branchenvergleich schneidet die Ryanair-Aktie positiv ab, mit einer Performance von 25,42 Prozent in den letzten 12 Monaten, was eine Outperformance von +7,53 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite um 13,24 Prozent höher.

Insgesamt erhält die Ryanair-Aktie auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien eine gute Gesamtbewertung.