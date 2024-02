Ryanair Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Ryanair hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 31,09 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von 19,51 Prozent in der "Fluggesellschaften"-Branche eine Outperformance von +11,57 Prozent bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor übertrifft Ryanair mit einer Rendite von 4,45 Prozent den Durchschnitt um 26,64 Prozent. Diese deutliche Überperformance in beiden Branchen führt zu einem positiven "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Ryanair eher unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Ryanair derzeit über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 bestätigen diese gute Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Ryanair in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen eine Überzahl von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.