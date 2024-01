Ryanair Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ryanair ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ryanair-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 69,21, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,85, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +12,71 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ryanair-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,32 EUR mit dem aktuellen Kurs von 18,395 EUR vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,75 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Ryanair wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen und daher die Bewertung "Neutral" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt ein "Gut"-Ergebnis.

Im Branchenvergleich erzielte Ryanair in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,59 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 21,45 Prozent gestiegen sind, was eine Outperformance von +10,14 Prozent bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,9 Prozent im letzten Jahr, wobei Ryanair 17,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.