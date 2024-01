Ryanair Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Fluggesellschaft Ryanair schüttet eine Dividendenrendite von 0,95 % aus, was 1,06 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,02 %. Dadurch wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 18,285 EUR um +2,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +11,83 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Stimmungsbild bei Ryanair hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien ist jedoch rückläufig, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird Ryanair daher in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 49,21, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 51 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Neutral" für den RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine neutrale bis negative Einschätzung für Ryanair, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite als auch auf die technischen Indikatoren und das Stimmungsbild.