Ryanair Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Ryanair zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Ryanair bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Ryanair liegt bei 65, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt gegenüber Ryanair waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren auch hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ryanair daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Ryanair im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,09 Prozent, was 22,61 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" beträgt 19,02 Prozent, und Ryanair liegt aktuell 12,06 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".