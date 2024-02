Ryanair Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Ryanair eine Rendite von 31,09 Prozent, was 26,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,2 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 19,02 Prozent, wobei Ryanair aktuell um 12,06 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Ryanair beträgt 0,95 Prozent und liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 0,9 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik von Ryanair eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Ryanair liegt bei 11,05, was 11 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 12,48. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, weshalb die fundamentale Analyse die Einstufung als "Gut" ergibt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ryanair derzeit bei 16,89 EUR, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +6,65 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Folglich ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis beider Zeiträume.