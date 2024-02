Ryanair Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel gibt. Für die Ryanair-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 26, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 32,04, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ryanair.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Ryanair-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,05 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und daher auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz bezüglich Ryanair unterdurchschnittlich ist, was auf eine geringe Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung deutet darauf hin, dass kaum Veränderungen stattgefunden haben, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich daher für Ryanair in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ryanair bei 16,87 EUR verläuft und die Aktie somit die Einstufung "Gut" erhält. Der Aktienkurs selbst liegt bei 20,06 EUR und damit 18,91 Prozent über der GD200. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Gut".