Ryanair Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ryanair heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ryanair überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und auch hier ist Ryanair überverkauft (Wert: 24,67), sodass die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Zusammen erhält das Ryanair-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende liegt Ryanair mit einer Dividendenrendite von 0,95 Prozent 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Fluggesellschaftsbranche, der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent besitzt. Die Aktie wird daher als ein unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 11,05 und liegt damit 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12 in der Fluggesellschaftsbranche. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Ryanair interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Ryanair.