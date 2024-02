Ryanair Aktie: Das ist die Höhe!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Ryanair haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies zeigt eine Analyse der Internet-Kommunikation und der Aktivität in den sozialen Medien. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Ryanair eine "Gut"-Bewertung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Ryanair als neutral einzustufen ist. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen auf eine "Gut"-Empfehlung hin. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des RSI mit "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Ryanair als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 11,05 insgesamt 11 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Fluggesellschaften". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie somit ebenfalls die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Auch die Diskussionen und Kommentare deuteten auf negative Themen rund um den Wert hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse eine gestiegene positive Stimmung und Interesse an der Aktie von Ryanair, während die Anleger-Stimmung weiterhin negativ ist.