Ryanair Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Aktienkurs von Ryanair hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,42 Prozent erzielt, was 19,98 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 18,25 Prozent, wobei Ryanair aktuell um 7,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Ryanair derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,18 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Relative-Strength-Index (RSI) wird deutlich, dass Ryanair sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 24,53 Punkten und der RSI25 bei 25,86 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Des Weiteren zeigt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung als gering betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie von Ryanair.