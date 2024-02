Ryanair Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die technische Analyse der Ryanair-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 16,87 EUR verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 20,06 EUR, was einem Abstand von +18,91 Prozent entspricht, und erhält daher die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 18,89 EUR erreicht, was einer Differenz von +6,19 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume also "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Ryanair-Aktie eine Rendite von 31,09 Prozent erzielt hat, was um mehr als 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Fluggesellschaften"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 19,02 Prozent, wobei Ryanair mit 12,06 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ryanair-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 26, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 32,04 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ryanair.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Ryanair-Aktie zeigt, dass die Diskussionsintensität schwach ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich für Ryanair in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".