Ryanair Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Ryanair als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Ryanair-Aktie beträgt 43,98, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 44,92 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Ryanair eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur "Fluggesellschaften"-Branche konnte Ryanair in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,28 Prozent verzeichnen, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 16,8 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Ryanair um 25,77 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Ryanair diskutiert wurde. Allerdings waren in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem negative Themen dominierend, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für Ryanair führt.