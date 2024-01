Ryanair Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Ryanair schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt Fluggesellschaften eine Dividendenrendite von 0,95 % aus, was 1,06 Prozentpunkte weniger als der übliche Wert von 2,02 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der Analyse von Anlegerstimmungen auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare zu Ryanair neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Ryanair aufgegriffen. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sechs "Gut" und null "Schlecht" Signale, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Ryanair hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ryanair-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Daher erhält die Aktie für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Auf fundamentaler Basis wird Ryanair im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet eingestuft. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,38 im Vergleich zum Branchen-KGV von 11,63, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.