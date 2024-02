Ryanair Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Der Aktienkurs von Ryanair hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,09 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor eine Überperformance von 26,88 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen im Bereich der Fluggesellschaften beträgt 19,02 Prozent, was bedeutet, dass Ryanair aktuell um 12,06 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Ryanair 0,95 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,9 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Ryanair eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktien von Ryanair wird anhand von Analysen von Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Online-Nutzern bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ryanair weist jedoch eine negative Veränderung auf, wodurch die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ryanair zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen verbreitet werden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Ryanair. Obwohl gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.