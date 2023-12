Ryanair Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Ryanair betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 19,9 Punkten, was darauf hinweist, dass Ryanair überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,15, dass Ryanair überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für den RSI25.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Ryanair in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes beobachtet werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt, weshalb dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Ryanair für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Ryanair derzeit bei 16,09 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 19,2 EUR notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +19,33 Prozent liegt. Auch in Bezug auf den GD50, der derzeit bei 16,84 EUR liegt, erhält die Aktie mit einem Abstand von +14,01 Prozent eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Ryanair somit die Gesamtnote "Gut" in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Ryanair im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,42 Prozent erzielt, was 13,24 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 17,89 Prozent, wobei Ryanair aktuell 7,53 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.