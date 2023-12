Xiamen Wanli Stone Stock Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordea Bank":

Die Xiamen Wanli Stone Stock-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bereichen im Vergleich zur Branchendurchschnitt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie derzeit unter dem Branchendurchschnitt und erhält deshalb eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Auch die vergangene Jahresperformance weist mit einer Rendite von -13,76 Prozent einen deutlichen Abstand zum Branchendurchschnitt von -7,68 Prozent auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) erscheint die Aktie mit einem Wert von 195,31 auf den ersten Blick als preisgünstig, jedoch liegt dieser Wert auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der technischen Analyse schneidet die Aktie hingegen gut ab, da der Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Somit erhält die Xiamen Wanli Stone Stock-Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.