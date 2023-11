Ryanair-Aktie: Starker Aufwind plus Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Die Ryanair-Aktie (WKN: A1401Z) hat wieder Rückenwind. Nachdem der Titel des irischen Billigfliegers bereits in den letzten drei Handelstagen um über +8% zugelegt hatte, ging es auch zum Wochenauftakt am Montagmorgen um mehr als +4% in die Höhe. Was steckt hinter dem neuen Höhenflug der Ryanair-Aktie?