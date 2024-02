Ryanair Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 für Ryanair liegt aktuell bei 5,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt, dass Ryanair weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Ryanair-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Ryanair von 19,46 EUR eine Entfernung von +17,44 Prozent vom GD200 (16,57 EUR), was ein positives Signal darstellt. Der GD50 beträgt 18,33 EUR und weist einen Abstand von +6,16 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit wird der Kurs der Ryanair-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ryanair eingestellt waren, mit insgesamt acht positiven und drei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt auch zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Ryanair von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ryanair aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -1,06 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" führt. Daher erhält Ryanair von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.