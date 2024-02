Ryanair Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Ryanair betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 28,39 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 34,58, was bedeutet, dass Ryanair weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie abweichend als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Ryanair in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ryanair 11. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Fluggesellschaften" (KGV von 12,48) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt um etwa 11 Prozent. Aus fundamentaler Sicht ist Ryanair daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, den wir hier auf 50- und 200-Tages-Basis betrachten. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Ryanair-Aktie beträgt aktuell 16,77 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 20 EUR liegt (+19,26 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Ryanair eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,72 EUR, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+6,84 Prozent Abweichung). Daher wird die Ryanair-Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt wird Ryanair auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Ryanair im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,09 Prozent erzielt, was 26,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" beträgt 19,02 Prozent, und Ryanair liegt aktuell 12,06 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.