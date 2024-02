Ryanair Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Der Aktienkurs von Ryanair verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,59 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "FluggeSchlechtschaften"-Branche durchschnittlich um 19,76 Prozent, was eine Outperformance von +11,83 Prozent für Ryanair bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 4,57 Prozent, wobei Ryanair um 27,01 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Ryanair ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ryanair-Aktie der letzten 200 Handelstage derzeit bei 16,64 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 19,8 EUR liegt, was einem Unterschied von +18,99 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (18,46 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+7,26 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Ryanair eine Dividendenrendite von 0,95 % auf, was einen geringeren Ertrag von 1,06 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ryanair derzeit bei 9 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der "FluggeSchlechtschaften"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 11 aufweisen. Somit ist Ryanair aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt sich, dass Ryanair in verschiedenen Bereichen eine starke Performance zeigt, was zu positiven Bewertungen in der technischen und fundamentalen Analyse führt. Lediglich bei der Dividende schneidet das Unternehmen im Vergleich zur Branche weniger gut ab.