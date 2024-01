Ryanair Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung gegenüber Ryanair in den letzten Tagen überwiegend negativ war. Es gab insgesamt vier positive und zehn negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ryanair daher eine "Schlecht"-Einstufung. Auf der anderen Seite haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Auch die Häufung von Kaufsignalen führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Ryanair von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Ryanair wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei hat die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und eine "Schlecht"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert wurde, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Ryanair in diesem Punkt eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ryanair bei 19,26 EUR liegt, was einer Entfernung von +19,33 Prozent vom GD200 (16,14 EUR) entspricht. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 17,01 EUR auf, was einem Abstand von +13,23 Prozent entspricht und somit auch als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Ryanair-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Ryanair liegt bei 25,99, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 22,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für Ryanair.