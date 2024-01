Ryanair Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Die Aktie von Ryanair wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,38 bewertet, was 19 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,63. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird daher aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Ryanair eine Rendite von 31,59 Prozent erzielt, was 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 21,45 Prozent liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ryanair liegt bei 56,73, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist, obwohl auch 5 positive Signale gefunden wurden.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Ryanair aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird, während die technische Analyse und die Anleger-Stimmung neutral sind.