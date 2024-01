Ryanair Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Ryanair. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ryanair. Diese positiven Signale haben dazu geführt, dass die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Konkret handelte es sich um 3 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ryanair gegenüber dem Durchschnitt der Branche FluggeSchlechtschaften auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,95 % aus, was 1,06 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,02 % ist. Der niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ryanair-Aktie beträgt aktuell 19, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Ryanair damit ein "Gut"-Rating.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Ryanair interessante Ausprägungen haben. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Ryanair.

