Ryanair Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Fluggesellschaften" beträgt das aktuelle KGV von Ryanair 8, was unter dem Durchschnittswert von 10 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Ryanair-Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ryanair mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 3,18 Prozent. Daraus ergibt sich eine negative Differenz von -3. Somit erhält die Ryanair-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ryanair liegt aktuell bei 24,53 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 25,86 eine Überverkauft-Situation an. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Marktteilnehmer zeigen in den sozialen Medien überwiegend eine positive Einstellung gegenüber Ryanair. Die Stimmungsanalyse und die Optimierungsprogramme führen ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Ryanair von der Redaktion in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.