Ryanair Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Ryanair wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 40,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ryanair weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 31,94 Punkten, was auch darauf hinweist, dass Ryanair weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Industrie hat die Ryanair-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,09 Prozent erzielt, was 26,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Fluggesellschaftsbranche beträgt 19,02 Prozent, und Ryanair liegt 12,06 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ryanair besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Ryanair auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und das Buzz rund um Aktien werden neben Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Internetnutzern gemessen. Die Diskussionsintensität zu Ryanair war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ryanair blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ryanair bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".