Ryanair Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI von Ryanair liegt bei 56,73 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,33 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Ryanair zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert in den roten Bereich, daher erhält die Aktie eine "schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Bei Ryanair wurde deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einem "gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ryanair von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat zudem 5 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ryanair-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,44 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,21 EUR liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 18,1 EUR nah am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ryanair-Aktie für die einfache Charttechnik eine "gut"-Bewertung.