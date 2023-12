Ryanair Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Ryanair beträgt das aktuelle KGV 8, während vergleichbare Unternehmen in der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 10 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Ryanair daher derzeit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ryanair in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,42 Prozent erzielt. Vergleichbare Unternehmen aus der "Fluggesellschaften"-Branche sind im Durchschnitt um 17,89 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +7,53 Prozent für Ryanair entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,26 Prozent, und Ryanair übertraf diesen Wert um 20,16 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für Ryanair ergab die Analyse, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass der Aktienkurs von Ryanair als überverkauft betrachtet werden kann, da der RSI bei 27,96 liegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Insgesamt erhält die Aktie von Ryanair aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Einschätzung und wird als unterbewertet und überdurchschnittlich performant eingestuft.