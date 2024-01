Ryanair Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Das Internet und insbesondere die sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und der Diskussion über Aktien. Für Ryanair ergab sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung führte. Allerdings gab es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führte.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Ryanair-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,38 liegt 19 Prozent unter dem Branchen-KGV von 11,63, was zu einer guten Bewertung auf fundamentaler Basis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Ryanair liegt bei 53,79, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 56,47 führt zu einem neutralen Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ryanair-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 16,43 EUR liegt, was zu einer guten Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs (17.965 EUR) deutlich darüber, was zu einer anderen, neutralen Bewertung führt, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Insgesamt erhält die Ryanair-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung, wobei die Diskussionen und die fundamentale Bewertung positiv ausfallen, während die technische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt.