Ryanair Aktie: Endlich geschafft?

Die Aktie von Ryanair wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 9,38 insgesamt 19 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Fluggesellschaften", der 11,63 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Ryanair keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien registriert wurden. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Aktienkurs von Ryanair hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,59 Prozent erzielt, was 17,69 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Fluggesellschaften" beträgt die mittlere jährliche Rendite 21,45 Prozent, und Ryanair übertrifft diesen Wert um 10,14 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ryanair eine Dividendenrendite von 0,95 % aus, was 1,06 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,02 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

