Ryanair Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Anlegerstimmung für Ryanair war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus Social-Media-Diskussionen hervorgeht. Es gab mehr negative als positive Tage, und die neuesten Nachrichten waren größtenteils positiv. Aufgrund einer Stimmungsanalyse wird Ryanair daher als "neutral" eingestuft. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrheitlich negative Handelssignale errechnet, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "neutral" Bewertung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Fluggesellschaften"-Branche hat Ryanair in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance von 31,09 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +12,06 Prozent im Branchenvergleich dar und führt zu einem "gut" Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ryanair beträgt 11, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt und zu einer "gut" Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Ryanair liegt bei 57,48, was zu einer "neutral" Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,75 ebenfalls ein Indikator für eine "neutral" Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "neutral" abgegeben.