Ryanair Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung gegenüber Ryanair in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Es wurde jedoch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ryanair daher eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage zeigt, dass die Ryanair-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Tage ergibt eine neutrale Einstufung.

Was die Dividende betrifft, so liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ryanair derzeit bei 0, was zu einer negativen Differenz im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Fluggesellschaften" führt. Daher erhält Ryanair eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Ryanair mit 45,74 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Fluggesellschaften"-Branche liegt die Rendite von Ryanair mit 21,61 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer guten Bewertung.